CM vijays master plan trisha: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಆಡಳಿತದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
CM vijays master plan trisha: 59 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ದ್ರಾವಿಡ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಲಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ (ತಿರುಚಿ ಪೂರ್ವ) ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವರು 27,000 ಮತಗಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಅವರು ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ರಿಶಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ,ಶಾಸಕರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ತ್ರಿಶಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಮೂಲಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿತ್ವವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಗಿಲ್ಲಿ' 'ಕುರುವಿ' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ.. ಅಥವಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರವು, ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.