kriti sanon and rashmika mandanna fight: ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಡುವೆ ವಾದವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡದಿದಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
kriti sanon and rashmika mandanna fight: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಟಿರುವ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ನ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ.
ಆ ವೇಳೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾದೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಓಹ್ ನೋ ನೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡಲು ಫೇವರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಲೆಳೆದರು. ಅದೇ ವೇಳೇ ಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡೋದಕ್ಕಾ? ಬೇಬಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ 7 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ 8 ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೃತಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ರಶ್ಮಿಕಾ " ಛಾವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇವರಿಸಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂದರು ಆ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವ ಹಾಡು ಮೊದಲು ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು?
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಿಂದ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇರುವ ಮಾಶೂಕಾ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೋಟ್ ರಿಗ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದು ನಿಜವಾದ ಜಗಳವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಫ್ ಪದ ಬಳಸಿದರು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಮಾಶೂಕಾ ಹಾಡಿನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೆ ವೇಳೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ F ಪದ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟರು ತಕ್ಷಣ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರೂ ತಕ್ಷಣ ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ಯಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಮಿಕಾ ಅಂತಾ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
