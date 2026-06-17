Rashmika visit bangalore: ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ಗೂ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃತಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅದ್ಭುತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಹೇಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ನಫೀಸಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಮಾ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.