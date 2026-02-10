ಕಲರ್ಸ್‌ ದೊಡ್ಮನೆ ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗು! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಹಾಪೂರ

Colors Dodmane Habba: ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು “ಕಲರ್ಸ್ ದೊಡ್ಮನೆ ಹಬ್ಬ” ಎಂಬ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಾನ್ಸ್ಟಾಪ್ ಮನರಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ರಸದೌತಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಗು, ಹರಟೆ, ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಮೋಜು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳೆ ನೀಡಲಿವೆ.
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು, ತಮಾಷೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಚ್ಚರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಆಟಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಹಾಪೂರವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗು, ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು “ಕಲರ್ಸ್ ದೊಡ್ಮನೆ ಹಬ್ಬ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.