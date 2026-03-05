ಅಮ್ಮ-ಮಗಳ ಭಾವುಕ ಪಯಣದ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ʻರಾಣಿʼ..! ನಿಮ್ಮ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕತೆ

Colors Kannada Rani serial : ʻರಾಣಿʼ ಕೇವಲ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಜೈಲಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಕಂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಣದ ಮುಗ್ಧ ಮಗು ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ತಾಯಿಯ ಎದೆತುಂಬಿ ಬರುವ ಕತೆ. ಜೈಲಿನ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆಗಳೇ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಪುಟ್ಟ ರಾಣಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಧಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನಿಂತಾಗ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರೋಮೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಸಾರವು "ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದೇ ರಾಣಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಲಾಲಿಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಸಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮೌನ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರ ಎದೆ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಳಮಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನಿಕ್ಕರ್ʼ ತೋರಿಸುವ ಗಂಡಸರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ..! ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಟಾಂಗ್
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಾಲ ನಟಿ ಧನ್ವಿ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರವ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜವು ಜೈಲನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನವರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೂ, ರಾಣಿಯ ಮುಗ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಗೆತನ ಅಥವಾ ಸೇಡಿನ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಾರುತ್ತದೆ. ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ‘ರಾಣಿ’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಹಠದ ಹೋರಾಟದ ಪಯಣ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋಗಳು ನೀಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆಮನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ಮನಮಿಡಿಯುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.