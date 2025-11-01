English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ! ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ!

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ! ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ!

Colors Kannada presents special episodes: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸವದ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 10:42 AM IST
  • ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ 1ರಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
  • ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!
camera icon5
Green chilli benefits and side effects
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಂಪು.. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
camera icon6
kannada rajyotsava wishes
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಂಪು.. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ! ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ!

Colors Kannada presents special episodes: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ 1ರಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ — ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ! ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಥೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಚಾರಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು “ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದ ಶೋಭೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮ್, ಧನರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮ್, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅಚ್ಚರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ನಟಿ!  

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲೇಶಪುರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿವರಾಜಯೋಗಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಕಥೆಯ ಕುತೂಹಲ.

ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಾಳೆ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!

ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ಭಾರ್ಗವಿ ನ್ಯಾಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ — “ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಗತಿ” ಎಂದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಶೋಭೆ ಮಿಂಚಲಿದೆ. ಗಿರಿಜಾ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೀನಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಾ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ.

colors kannadaKannada rajyotsavaRamachariPrema kavyaBhagyalakshmi

Trending News