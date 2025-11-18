English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋದ ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌! "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

Bhagyalakshmi serial : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ". ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:55 PM IST
    • ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ".
    • ನಟಿ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಮುಂಬರಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮದುವೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ.

ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋದ ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌! "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

Meghashree in Bhagyalakshmi : ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಟಿ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು.. ಮುಂಬರಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮದುವೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

ಮೇಘಾಶ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಚ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ಆದಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ..? ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಆದಿ-ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು..? ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.. ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿಯಂತೂ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

