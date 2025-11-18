ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋದ ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌! "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

Meghashree in Bhagyalakshmi : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಟಿ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮುಂಬರಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮದುವೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಘಾಶ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ಆದಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ..? ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದಿ-ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು..? ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.. ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿಯಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ..