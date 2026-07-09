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ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಹಿಡಿದ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ!.. ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

colours swathi second marriage: ಕಲರ್ಸ್‌ನ ಸ್ವಾತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 09, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:00 PM IST
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಹಿಡಿದ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ!.. ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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