/ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಹಿಡಿದ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ!.. ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

colours swathi second marriage: ಕಲರ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಿ( colours swathi) ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ(second marriage) ವಿವಾಹವಾದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಕಲರ್ಸ್' ಸ್ವಾತಿ( colours swathi) ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜುಲೈ 8 ರಂದು ತಾವು ವಿವಾಹವಾದಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸ್ವಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ.. ಈಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಧು' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮದುವೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಿಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವರನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಹಸಿರು ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅವರು ಹೋಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಲರ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಿ 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ವಾಸು ಎಂಬ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಸ್ವಾತಿ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋಥಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋಥಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಟಿಸಿದ 'ಭಾನುಮತಿ & ರಾಮಕೃಷ್ಣ' (2020) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ OTTಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಧು' (2023). ಕಲರ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಕೆಲವರು ಈ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋತಿ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು 10 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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