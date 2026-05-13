Comedian Ali apologizes to Hindus: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟರಾದ ಅಲಿ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಘರ್ ಸೋಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಅಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲಿ ಅವರು ಘರ್ ಸೋಪ್ ಎಂಬ ಸೋಪಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಗುಂಪುಗಳು ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸೋಪ್ ದೃಶ್ಯವಳಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಿ ಅವರನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಬರಲು ಶರುವಾದಂತೆ ಅಲಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಾಸ್ಯ ತುಣುಕು ಅಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ದೂರುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲಿ ಅವರು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿವಾದವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡುದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
నోటిదుల తో హిందూ ధర్మాన్ని ఎగతాళి చేయడం - మళ్ళా సారీ చెప్పడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ ఆర్టిస్ట్ లకి.
థాంక్స్ హిందూ దేవాలయ సమితి -ఈ రోహింగ్యా గాడికి బుద్ధి వచ్చేలా చెప్పినందుకు.
— విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి-विष्णु वर्धन रेड्डी🇮🇳 (@vishnureddy_899) May 12, 2026