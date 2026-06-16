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Siddarth Parasanur Died: ಮಜಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವು; ಕಲಾವಿದನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ

Siddarth Parasanur: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಮಜಾ ಭಾರತ" (Majaa Bharatha) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪರಸನೂರು (Siddarth Parasanur) ಅವರು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:49 PM IST
Siddarth Parasanur Died: ಮಜಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವು; ಕಲಾವಿದನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಮಜಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವು; ಕಲಾವಿದನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ
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