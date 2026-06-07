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Bigg Boss Audition: ಈ ಬಾರಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ನೀವೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು! ಆಡಿಷನ್‌ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

Bigg Boss Audition Promo: ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2026ರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:41 PM IST
Bigg Boss Audition: ಈ ಬಾರಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ನೀವೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು! ಆಡಿಷನ್‌ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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