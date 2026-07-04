Aryavardhan Guruji: ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶಾಕ್!‌ ದೇಹದ 'ಆ' ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ

Aryavardhan Guruji: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ (Bigg Boss Aryavardhan Guruji) ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ (Social Media Viral) ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶಂಕರಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವು ರಕ್ಷಕರ ಸೇನೆ, ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನೀಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು!
ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯದ ದೇಹದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವು ರಕ್ಷಕರ ಸೇನೆಯ ಪರ ಸುಮನ್ ಎಂಬುವವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದೂರು ಪಡೆದು ಶಂಕರಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ, ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಗುರೂಜಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಡವಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರಾ? ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ನಿಗರಾಡ್ತವ್ರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿದ ನಂತರ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ.. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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