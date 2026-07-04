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Aryavardhan Guruji: ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶಾಕ್!‌ ದೇಹದ 'ಆ' ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ

Aryavardhan Guruji Viral Video: ಆರ್ಯವರ್ಧನ್‌ ಗುರೂಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯದ ದೇಹದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್‌ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:49 AM IST
Aryavardhan Guruji: ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶಾಕ್!‌ ದೇಹದ 'ಆ' ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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