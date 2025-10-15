Bigg Boss: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಟಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾನ್ಯಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ತಾನ್ಯಾಳ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಜಾನ್ ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾನ್ಯಾ ಹಲವರಿಗೆ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನ್ಯಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೈಜಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಫೈಜಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ತಾನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಜಾನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು.
ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ಯಾಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು… ಬಲರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ತಾನ್ಯಾ ಜನರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಬಲರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ತಾನ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ತಾನ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.