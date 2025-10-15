English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ

Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:52 PM IST
  • 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ತಾನ್ಯಾ ಹಲವರಿಗೆ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
  • ತಾನ್ಯಾ ಜನರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.

Trending Photos

ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Rakshita Shetty
ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ

Bigg Boss: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಟಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾನ್ಯಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ತಾನ್ಯಾಳ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫೈಜಾನ್ ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾನ್ಯಾ ಹಲವರಿಗೆ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನ್ಯಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೈಜಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Amitabh Bachchan : ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಿ! ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಮಿತಾಬ್‌?

ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಫೈಜಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ತಾನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಜಾನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು.

ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ಯಾಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು… ಬಲರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ತಾನ್ಯಾ ಜನರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಬಲರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Maithili Thakur : 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ MLA ಟಿಕೆಟ್‌!? ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಗ BJP ಸ್ಪರ್ಧಿ

ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ತಾನ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜಿನೆಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ತಾನ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Bigg Boss 19Tanya Mittaltanya mittal homebigg boss tanya mittalfaizan ansari filed complaint against tanya mittal

Trending News