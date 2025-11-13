English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂದೇ ತ್ಯಜಿಸಿ..! ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ‘Congratulations ಬ್ರದರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂದೇ ತ್ಯಜಿಸಿ..! ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌

Congratulations Brother movie : ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂದೇ ತ್ಯಜಿಸಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ" ಇದು ‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್.. ’Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗಾಗಿ.

Written by - YASHODHA POOJARI | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:16 PM IST
    • ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂದೇ ತ್ಯಜಿಸಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
    • ‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್..
    • ʼCongratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್

Trending Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
camera icon6
India's 20 thousand crores will be made in Iran in this country
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಒಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Shukra Dasha
ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಒಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಧನ ಯೋಗದ ಲಾಭ!!
camera icon7
Venus Transit 2025
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಧನ ಯೋಗದ ಲಾಭ!!
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂದೇ ತ್ಯಜಿಸಿ..! ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌

Sandalwood new movies : ಪ್ರೇಮಿಯ ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಪರದಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ.

Add Zee News as a Preferred Source

Congratulations ಬ್ರದರ್ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ "ಪ್ರೀತಿ ಪಜೀತಿ.." ಎನ್ನುವ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಲಿ ಸೀರೆ, ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘Congratulations ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಥೆ ಬರೆದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಗಂಧರ್ವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಸಂಜನಾ ದಾಸ್, ಅನುಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಾರವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ನಟಿ..

ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author
Congratulations Brother movieSandalwoodSandalwood Movieskannada new movies

Trending News