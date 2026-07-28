/BIGG BOSS; ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು.. ಬಿಗ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಧನರಾಜ್‌ ಆಚಾರ್‌!

Bigg Boss Contestant Dhanraj Achar ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ. ಆದರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಗಾಗ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಜೇಬಿಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?.
ಹನುಮಂತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಹನಮಂತು ಮತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಬೆರಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು. ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಹನಮಂತು ನಡುವಿನ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಈ 11ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದವರು ಯಾರಿರಬಹುದು?.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್- 11 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಧನರಾಜ್ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಹಣ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ ಬಿಟ್ಟು ವಾರದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಫರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.