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BBK 13; ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರೋ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ..

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ 60 ಜನರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಟರ್ನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:08 PM IST
BBK 13; ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರೋ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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