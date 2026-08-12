Contestants of Comedy Khiladigalu show: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶೋ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋದು, ಇವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಈ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇವರೇ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮನೆಯೂ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೊಮೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಜರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ 60 ಜನರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ನಟನೆಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಿರಿತೆರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿ ತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಗುವಿನ ಹೊನಲು ಪಕ್ಕಾ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸೀರುಂಡೆ ರಘು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೀಸನ್ 2ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಹೆಸರು ರಘು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಸೀರುಂಡೆ ರಘು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಶಿವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಅವರು ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ನಟನೆ, ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಅದರ ಘಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಗುವಿನಲ್ಲೇ ತೇಲಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪವನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವ ಪವನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಂಟರಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.