ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ.... ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್!

coolie box office collection : ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 15, 2025, 05:41 PM IST
  • ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ
  • ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ
  • ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌

ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ.... ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್!

coolie box office collection : ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 151 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಹಣ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 173 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳವರೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 151 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.,
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ/ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ 16 - 18 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 14 - 15 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕೇರಳದಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನವೇ 151 ಕೋಟಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಲಿಯೋ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಮಿಳು ಓಪನರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್‌ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ತಾರಾಗಣ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. 

