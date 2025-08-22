English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie OTT release : ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ OTT ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:43 PM IST
    • ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ
    • ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ OTT ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಒಟಿಟಿಗೆ ಒಂತು ತಲೈವಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ..! ಈ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ

Coolie ott release date : ಕೂಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ, ಚೌಬಿನ್ ಸಗೀರ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಿಗ್‌ ನಟರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯು ಅಪಹರಣಕಾರರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದೇವಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯ್ತು! ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Choolie on ott : OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕುವಾಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ OTT ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ OTT ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಅಥವಾ 13 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

