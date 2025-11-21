English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rubber Girl: ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲೆಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನರಳಬೇಕಾಯಿತು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:53 AM IST
  • ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಳು
  • ಅವರ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಟಿಗೆ 'ರಬ್ಬರ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು

Rubber Girl: ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲೆಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಈ ನಟಿ, ಸಮಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಬೀದಿ ಬದಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನೆಗಿಂತ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫೇಮಸ್‌ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ದಂತಕಥೆಯ ನಟಿ ಹೆಲೆನ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ರಬ್ಬರ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಹೌದು, ಈ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಬರೆ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಟಿಗೆ 'ರಬ್ಬರ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಟಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.

ಆ ಖ್ಯತ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕುಕ್ಕು ಮೋರೆ. ಅವರು 1949 ಮತ್ತು 1950 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಬರೆ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ . ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕು ಮೋರೆ 4 ಫೆಬ್ರವರಿ 1928 ರಂದು ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1946 ರಲ್ಲಿ "ಅರಬ್ ಕಾ ಸಿತಾರಾ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು "ರಬ್ಬರ್ ಗರ್ಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು "ಅನೋಖಿ ಅದಾ," "ಬರ್ಸಾತ್," "ಪಟಂಗಾ," "ಅಂದಾಜ್," ಮತ್ತು "ಶಾಯರ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಬರೆ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶುಲ್ಕವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದೇ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ 6000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.

ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನು ನಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದಳು. ಅವಳ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಳು, ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಲಸ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ 1500 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಂದವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕುಕ್ಕುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಬಸ್ಸುಮ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಕುಕ್ಕು ಮೋರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 1981 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

 

