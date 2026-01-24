English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖರು..! ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖರು..! ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Rachita Ram on body shaming : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:04 PM IST
    • ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
    • ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ
    • ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖರು..! ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Actress Rachita Ram : ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ನಟನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರ ಸಹ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಲ್ಟ್‌ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾನೂ ಸಹ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ..ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ!

ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು 'ಮೂರ್ಖರು' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಒಡಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹವು ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು.. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ..? ನಿದ್ರೆಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rachita RamRachita Ram viralrachita ram NewsLandlord MovieCult Movie

