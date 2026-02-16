English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
D Boss Birthday: ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್..‌ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಕಳೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮ*ರ್ಡರ್ ಕೇಸ್.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:44 PM IST
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಕಳೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮ*ರ್ಡರ್ ಕೇಸ್. ಹೌದು ದರ್ಶನ್ ನೋಡಲಾಗದೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗಾದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ 

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕರಿಯ, ಚಂದನವದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲುಪಾಲಗಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 
 ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಡೆದ ಪೋಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಗರಂ ಆದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಗರಂ ಆಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವು ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮಿಂದೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

