/ದರ್ಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಮಾತು!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದಾಸನಿಗೆ Daali ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Daali Dhananjay on darshan: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Daali Dhananjay) ಅವರು ನಟ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ವಿರುದ್ದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಧನಂಜಯ್, "ದರ್ಶನ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಧನಂಜಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಬಲಿಪಶುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ, ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಲಿಪಶುವಿನ ಪೋಷಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ "ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಧನಂಜಯ್, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಡಾಲಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಸ್ ಆಗಿದರೂ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದವರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದರು.
ಡಾಲಿ ಅದೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಡಾಲಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆವತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಯಿತು ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ
ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ವಿಚಾರ ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗು ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ವ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅಂತಾ ಡಾಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಮುರಿದು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ನಡುವಿ ಮುನಿಸು ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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