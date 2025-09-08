Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಟನೆ, ನಡುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ದಬಾಂಗ್' ಚಿತ್ರ 2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಬಾಂಗ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ತಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ."
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸೇಡಿನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಹೋದರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 2003 ರ ಚಿತ್ರ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಬರೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್, 'ತೇರೆ ನಾಮ್ (ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ) ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ದಬಾಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಗೊತ್ತು.'
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ 'ತೇರೇ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.
ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡದ ಕಾರಣ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರ ಖಾನ್ ಪಾಳಯದೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, 'ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅವರು ಅವರಿಗೆ (ಅನುರಾಗ್) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.'
ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ದಬಾಂಗ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ದಬಾಂಗ್ 2' ಅನ್ನು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, 'ದಬಾಂಗ್ 3' ಅನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.