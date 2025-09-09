ʻಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು..ʼ ಮಾಜಿ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್‌ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ದಬಾಂಗ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. 'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ' ಐಟಂ ಹಾಡಂತೂ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ದಬಾಂಗ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಅರ್ಬಾಜ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಇಮೇಜ್ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ರೀತಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಲೈಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ, ಮಲೈಕಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. "ಮಲೈಕಾ ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವಳು. ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಐಟಂ ಹಾಡಿನ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ, ಅವಳು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಖಂಡಿತ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಹಾಡು ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಿತು, ”ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋನು ಸೂದ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ 1998 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ 2002 ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮಲೈಕಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.