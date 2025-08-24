"ಸೌತ್‌ ನಟಿಯರು ಬೇಕಂತಲೇ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭ್ಯಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!

Daisy Shah: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ "ಡೈಸಿ ಶಾ" ಸಹಾಯಕ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ "ಭದ್ರ" ದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ "ಜೈ ಹೋ" ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಎಂಎಂ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ರೆಡ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಡೈಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ.. ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಲಾಡ್ನಂತೆ ಸೊಂಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Actress Daisy Shah talks about the 'Navel Obsession' in the South Indian Movie Industry
It's hilarious tbh
The incident she talks about I mean https://t.co/pnrUyRV2vc pic.twitter.com/K8SHzslwia
— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) August 23, 2025