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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ Vijay ಸಂಗೀತಾ! ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

Vijay-Sangeetha: ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 07, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:15 PM IST
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ Vijay ಸಂಗೀತಾ! ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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