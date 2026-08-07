/ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ Vijay ಸಂಗೀತಾ! ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

Dalapathi vijay and sangeetha divorce case : ಇಂದೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.
ಇದೀಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ - ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಸಂಗೀತಾ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು.ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜೂನ್ 15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಆ ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಾಜರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಕೀಲರು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಂದೆ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.