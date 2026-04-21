ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯ

Dalapathi Vijay: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:27 PM IST
  • ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್‌
  • ವಿಜಯ್‌ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ

Dalapathi Vijay: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿವೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಹಲವರು ವಿಜಯ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರೂರ್ ಘಟನೆ. ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ವಿಜಯ್ ಕೇವಲ 10 ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧವೇ ಎಲ್ಲವೂ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್‌ಎಸಿ, "ಕೆಲವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಕುಟುಂಬ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕರಗತವಾದ ಕಲೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವೀಧರರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಏನಾದರೂ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

