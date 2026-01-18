English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ.. ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ.. ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Dali Dhananjaya: ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 18, 2026, 07:15 PM IST
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ
  • ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ

Trending Photos

BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
camera icon5
Gilli Nata
BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
camera icon6
ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!
BBK: ವಂಶದ ಕುಡಿ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಟಾಪ್‌ 2 ಫಿಕ್ಸ್
camera icon8
Gilli Nata
BBK: ವಂಶದ ಕುಡಿ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಟಾಪ್‌ 2 ಫಿಕ್ಸ್
ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ.. ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Dali Dhananjaya : ‘ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 45 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಪದೇಪದೇ ಬಳಸುವ ‘ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾದ–ಪ್ರತಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, “ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ. ಈ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ಇರುವವರ ಅವಕಾಶ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಸರಳ ಅರ್ಥ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಡಾಲಿ, “ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದವರು. ಹಿಂದೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದವರು ಈಗ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು” ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Dali DhananjayaRaj B ShettyKannada Film IndustryPoor Children GrowthSocial Equality

Trending News