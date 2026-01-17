ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ನಾನೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ : ಗೀತಾ ಕಪೂರ್

geeta kapoor comment: ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಡ್ಜ್, ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಗೀತಾ ಮಾ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು "ಗೀತಾ ಮಾ" ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೀತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ʼಗೀತಾ ಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.. ನಾನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ.. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿಗೂ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಜೈ ಮದನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
