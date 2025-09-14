Kajol song Gerua: ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಯಿಂದ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ವರೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್-ಕಾಜೋಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಹಾಡು. 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್' ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. 165 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಗೆರುವಾ' ಹಾಡಿಗೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನದಾಯಿತು.
ಈ ಹಾಡಿನ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶ್ನೀರ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಫರಾ, ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು, 'ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ!' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಶ್ನೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಧುರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆರುವಾ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಫರಾ ಖಾನ್, 'ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಶಾರುಖ್-ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಶ್ನೀರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಫೋನ್ ಸೀರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಧುರಿ, 'ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ.. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಚೆಲುವೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇಕಾಯ್ತು?
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡು
ಅಶ್ನೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಧುರಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ 'ಗೆರುವಾ' ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಹಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಫರಾಹ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡು ಗೆರುವಾ. ಆ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆದರೂ ಬಜೆಟ್ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದವು
'ಗೆರುವಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಯಿತು. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಜೋಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂರು ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಐಸ್ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಶಾರುಖ್, 'ನಾವು ಜಾರಿಬೀಳದಂತೆ ಆ ಐಸ್ ತುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಾಜೋಲ್, 'ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದವು. ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಫರಾ ಖಾನ್,
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಟ್ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?' ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಗೆರುವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಡಲ್ಲ. 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರದ ಏಳು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.