ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕ! ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತೇ?

famous actor Danny Denzongpa: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಳನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡ್ಯಾನಿ ಡೆನ್ಜಾಂಗ್ಪಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ಡ್ಯಾನಿ ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.  

  • ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಳನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡ್ಯಾನಿ ಡೆನ್ಜಾಂಗ್ಪಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು
  • ಡ್ಯಾನಿ ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Danny Denzongpa: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಳನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡ್ಯಾನಿ ಡೆನ್ಜಾಂಗ್ಪಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ಡ್ಯಾನಿ ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

25 ಫೆಬ್ರವರಿ 1948 ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡ್ಯಾನಿ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ನೇಪಾಳಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕೂಡ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡ್ಯಾನಿ ಮಲ್ಯಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಯರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನ್ನು ಪ್ಲಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.. 

ಡ್ಯಾನಿ ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಅನ್ನು 1987 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಸಾರಾಯಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 300,000 ಹೆಕ್ಟೋಲಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ಸಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಜಾಂಗ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೋಲೀಟರ್. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ರೈನೋ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬ್ರೂವರಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,80,000 ಹೆಕ್ಟೋಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಂದು ಡ್ಯಾನಿ ಯುಕ್ಸೋಮ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಕ್ಸೋಮ್, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 680,000 ಹೆಕ್ಟೋಲಿಟರ್ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. Yuxom ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ HIT, HE-MAN 9000 ಮತ್ತು DANSBERG 16000 ಸೇರಿವೆ.

ಡ್ಯಾನಿ 1971 ರಲ್ಲಿ 'ಮೇರೆ ಅಪ್ನೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1973 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಆರ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 'ಧೂದ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್ ಜೊತೆಗಿನ 2003 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್' ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಡ್ಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ 2003 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಶೋಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶೋಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಸಿಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಗೆ ‘ಧರ್ಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇನಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಬ್ಬರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

