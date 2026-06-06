Darshan-Kichcha Sudeep: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ನೇಹದ (Darshan-Sudeep Friendship) ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಅಂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಹಲವರ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರೆಕಂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿರುವ ಕಟೌಟ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಚ್ಚು-ಕಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ! ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ" ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಂಗದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ನಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ಕಟೌಟ್ಗೂ ಒಂದೂ ಹಾರ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೂ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಬಿದ್ರೆ ಅವಮಾನ, ತುಂಬ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕಟೌಟ್, ನಿನಗಾಗಿ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಟ್ಟಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.