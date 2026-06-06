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Sudeep Darshan Photo: ದಚ್ಚು-ಕಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ! 'ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು' ಎಂದ ಸುದೀಪ್‌

Darshan-Kichcha Sudeep in Banner: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರೆಕಂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿರುವ (Sandalwood Stars) ಕಟೌಟ್‌ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್‌ ಫೋಟೋ (Darshan-Sudeep Photo) ಜೊತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:34 PM IST
Sudeep Darshan Photo: ದಚ್ಚು-ಕಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ! 'ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು' ಎಂದ ಸುದೀಪ್‌

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Prajwal B

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ದಚ್ಚು-ಕಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ! 'ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು' ಎಂದ ಸುದೀಪ್‌
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