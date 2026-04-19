ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರ ದುರಂತ ಹಾದಿ..! ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಯಾತನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಪಿ (CTP - Convicted Prisoner) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ಜೈಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಗಣ್ಯರು ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೌನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಜೈಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ (ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ) ಒಂದೇ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವುದು ವಿಧಿಯಾಟದ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮೋರಿ ಬಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ'! ನಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಅವರಮ್ಮ
ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಧಾರವಾಡದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯೊಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 15, 2016 ರಂದು ಸಪ್ತಾಪುರದ ಅವರ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.