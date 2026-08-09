ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಪ್ರದೂಶ್ ನಡೆಸಿದ ತಂತ್ರ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೈಲು ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೊರಬರಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೂಶ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ (ಅಪ್ರೂವರ್) ಆಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್: ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರದೂಶ್ ಮನಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೈಲು ವಾಸಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದೂಶ್, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಯ ನೈಜ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೂಶ್ : ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಶ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಬೇಡ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್' ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೂವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಡ್ರೈವರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರದೋಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ..
ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್-ಪವಿತ್ರಾ: "ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರದೋಶ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಶ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. "ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಎಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ" ಎಂದು ಸಹಚರರ ಬಳಿ ದರ್ಶನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೂಶ್ಗೆ ಜೀವಭಯವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.