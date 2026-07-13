ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಗಾಗ್ಲೆ ಮೂವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸ್ರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ ಒಂದರ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರೋದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಾದ ಪುನೀತ್, ವೇಣು, ಸುಹಾಸ್ ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ.ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ 49 ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂದೀಪ್ ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಂಜಯ್ ನಗರದ ಬಾರ್ ಮಾಲಿಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜಯ್ ನಗರದ ಬಾರ್ ಮಾಲಿಕ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೊ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ಗೌರವ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ನೊ,ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೌರವ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೆಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಹೆಸ್ರು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.