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ದರ್ಶನ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್‌ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು!... ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

Darshan case: ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನೇ  ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮುಳ್ಳುವಾಗಿದ್ದು,ದರ್ಶನ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್‌ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 07, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:31 AM IST
ದರ್ಶನ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್‌ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು!... ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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