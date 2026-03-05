English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Darshan: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ!.. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬರೀ ನಿರಾಸೆ!

Darshan: ದರ್ಶನ್‌ ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧಪಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಯಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ..ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮನೆಯೂಟದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ದರ್ಶನ್-ಪವಿತ್ರಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:27 PM IST
Darshan: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ!.. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬರೀ ನಿರಾಸೆ!

Darshan: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಿದೆ..ಇತ್ತ ದರ್ಶನ್ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ..ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯೂಟ‌ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಯಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಪವಿತ್ರಗೌಡಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನೆಯೂಟದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ದರ್ಶನ್-ಪವಿತ್ರಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ‌ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ದರ್ಶನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 57 ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ವೇಳೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ  ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಜಂಗುಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ!.. ಧುರಂಧರ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿಗೂ ತಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದು ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.. 
ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಒಳಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಒಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜೈಲು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಯ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡದಂತೆ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಮನೆಯೂಟ ಬೇಕು ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 57ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ‌ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ‌ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಬಳಿಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾ. ನಾಪಗಪ್ರಸನ್ನ ಪೀಠ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.. ಒಂದು ವೇಳೆ‌ಮನೆಯೂಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡೋಕೆ‌ ಆಗೊದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆಯೂ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಪಿಪಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ‌ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಮನೆಯೂಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಗೌಡಗೆ ಇತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಿದ ಯಶ್‌
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

