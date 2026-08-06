ಬೆಂಗಳೂರು : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ತಾನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಗುವುದಾಗಿ 59ನೇ ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆತನ ಪರ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..
ವಾಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 306 ಮತ್ತು 307ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು..
ಆದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹ-ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ವಾದಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು.. ವಾದ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ? ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕೇಸ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಖಾರ ಅರಿಯಬೇಕಾ..? ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ, ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್, ಬೇಡ ಸಾರ್.. ಬೇಡ ಸಾರ್.. ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಘಟನೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಜಾಂಶವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೆಮೊ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಉರುಳಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ-14 ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಬಾರೀ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಹಸ್ಯವೂ ಈಗ ಪ್ರದೋಷ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಚಾವ್ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ...