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ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ.. ಮಾರ್ಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು 3 ಸಿದ್ಧ! ಡಿಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ನಡುಕ.. ನ್ಯಾಯಾಯಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ  ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ..! ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್....

Written ByKrishna N K
Published: Aug 06, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:24 PM IST
ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ.. ಮಾರ್ಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು 3 ಸಿದ್ಧ! ಡಿಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ನಡುಕ.. ನ್ಯಾಯಾಯಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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