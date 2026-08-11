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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಿದ್ದರೂ!.. ಒಳ ಉಡುಪು ಬಿಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಫಿ

Darshan Case big twist: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್‌ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತ್ತಿದ್ದರೂ ದರ್ಶನ್‌ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:29 PM IST
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಿದ್ದರೂ!.. ಒಳ ಉಡುಪು ಬಿಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಫಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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