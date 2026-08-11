/ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಿದ್ದರೂ!.. ಒಳ ಉಡುಪು ಬಿಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಫಿ

Darshan Case big twist: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ (Renukaswamy Case) ಪ್ರಕರಣದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ (Approver) ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು 11 ಪುಟಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಶ್(pradosh) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆಗೈಯುವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರದೋಶ್ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಾನೂ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರೋದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕು ಹಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೋಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಜೂನ್ 8ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರ್ 3ಗಂಟೆಗೆ ಪವನ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ವೇಳೆ ಪವನ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟು ಶೆಡ್
ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ನಿವಾಸದತ್ತ ತಲುಪಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಟಣ್ಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಶೆಡ್ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಶೆಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಲೆಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತನೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಸುತ್ತ ಪವನ್, ನಾಗರಾಜ್, ನಂದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೆ ಇದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಫೋಟೋ ಕಳುಸ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಾನೂ ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರದೋಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಬಳಿಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಒಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೋಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರದೋಶ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಒಳಉಡುಪು ಕಳಚಿ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಒದ್ದ ದರ್ಶನ್
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗೌತಮ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಒಳಉಡುಪನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಿಸಿ.. ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಪ್ರದೂಷ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಎದೆಗೆ ತುಳಿದಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಜೆ 5: 30ಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್
ಸದ್ಯ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಶ್ನತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವಿದ್ದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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