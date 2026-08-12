/Renukaswamy case: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿ ಆಗಲಿರೋ ದರ್ಶನ್‌.. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ?

Darshan to appear in court today ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ. A14 ಆರೋಪಿ ಪ್ರದ್ಯೂಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ರೇಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಪ್ರದ್ಯೂಷ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಗಣಿಸಿಬೇಕು ಎಂದು A14 ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ವಾರದ ಗಡುವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಖುದ್ದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಆಗ್ತಾರಾ?.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿ ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರೇ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿಗೆ ಕೋರಿ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದರ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿನ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆ.273ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 12ನೇ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಪಿಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ!
ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳದಂತೆ ಮೂವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಗಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈವಾಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.