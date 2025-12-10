ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಹಲ್ಲೆ ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು: 'ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ಸತ್ಯ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ'- ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

Bengaluru: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಶೈಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ':
ಪತಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ದರ್ಶನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು:
ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಟಿಆರ್ಒಇ ಮುಖ್ಯಾವಾಗಿದೆ." ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, "ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯವು ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ:
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, "ಸತ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯ ಪರ ನಿಂತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.