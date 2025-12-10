English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಹಲ್ಲೆ ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು: ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ಸತ್ಯ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ- ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಹಲ್ಲೆ ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು: 'ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ಸತ್ಯ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ'- ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

Bengaluru: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:27 AM IST
  • ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು.
  • ವರದಿ ಶೈಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯ ಪರ ನಿಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.

Trending Photos

ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?
camera icon5
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
Shukra effect on zodiac signs
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಈಕೆಗೆ 145 ಜನ ಪ್ರಪೋಸ್, 13 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು! ಅಸಲಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon7
facts
ಈಕೆಗೆ 145 ಜನ ಪ್ರಪೋಸ್, 13 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು! ಅಸಲಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ತಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಈ ಸುಂದರಿ
camera icon5
star heroine
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ತಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಈ ಸುಂದರಿ
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಹಲ್ಲೆ ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು: 'ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ಸತ್ಯ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ'- ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

Bengaluru: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಶೈಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

'ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ':
ಪತಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ದರ್ಶನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೋವು:
ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಟಿಆರ್‌ಒಇ ಮುಖ್ಯಾವಾಗಿದೆ." ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, "ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯವು ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ:
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, "ಸತ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯ ಪರ ನಿಂತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Darshan jail assault rumourvijayalakshmi denies allegationsfalse news criticismದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ವದಂತಿನಟ ದರ್ಶನ್‌ ತೂಗುದೀಪ

Trending News