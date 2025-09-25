ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದ ಒಡತಿ ಈ ಮೋಹಕ ಸುಂದರಿ..

Dawood Ibrahim: ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ.. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ.. ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಈತ ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಇದೀಗ ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ... ದಾವೂದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಕಥೆಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ....
1993ರ ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ದಾವೂದ್.. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.. ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಈಗ 67 ವರ್ಷ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾವೂದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಾವೂದ್ ದಿಢೀರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼನನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಈಗ ದಾವೂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ದಾವೂದ್ ರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು...
ಇನ್ನು 1980 ರಿಂದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದರು. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.. ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮಿಲೀ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ನಂತರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು.
ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕುಸಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಅಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದ...ಅವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ.. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ... ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು..
ಇದಲ್ಲದೇ ದಾವೂದ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವನ ಮೇಲಿನ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಂದಾಕಿನಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಟಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಕಗ್ಯೂರ್ ರಿಂಪೋಚೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ... ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ..