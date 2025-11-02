Mehwish Hayat-Dawood Ibrahim: ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ನಟಿಯರು ಸಹ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಮೆಹ್ವಿಶ್.
ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ!? ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೋರಿಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 2015 ರಲ್ಲಿ "ಜವಾನಿ ಫಿರ್ ನಹಿ ಆನಿ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು "ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ" (2016), "ಪಂಜಾಬ್ ನಹಿ ಜೌಂಗಿ" (2017), "ಲೋಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್" (2018) ಮತ್ತು "ಲಂಡನ್ ನಹಿ ಜೌಂಗಿ" (2022) ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಟಿಯ ಹೆಸರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ!? ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೋರಿಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್..
2019 ರಲ್ಲಿ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ "ತಮ್ಘಾ-ಎ-ಇಮ್ತಿಯಾಜ್" ಅನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಡಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು. ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಐಟಂ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ "ಫ್ಯಾನಿ ಖಾನ್" ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಟಿ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.