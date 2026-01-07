English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಮನೆಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರೋ..

Dawood Ibrahim favorite actor: ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ದಾವೂದ್ ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ.. ಆದರೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೂಡ ನಟನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:35 PM IST
  • ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

Dawood Ibrahim: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟಿಯರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಟರು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್‌ರಂತಹ ದೊರೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಡಾನ್ ನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಡಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಅವರನ್ನು ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.. 

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್. ದಿವಂಗತ ನಟ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಬಿಯಲ್ಲಿ, ನಟ 1988 ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದಾವೂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ.. ನಂತರ ದಾವೂದ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ದಾವೂದ್ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು".. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

"ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ, ಹಣ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ದಾವೂದ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ದುಬೈನ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾನ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನಟ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋನ್‌ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೆಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ದಾವೂದ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ನೀಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಟ ನಂಬರ್‌ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

1988 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾದಾಗ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, 1988 ಮತ್ತು 1989 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾವೂದ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ಭೇಟಿಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

