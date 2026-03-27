English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ..

ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ..

Dawood Ibrahim love story: ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಲ್ಲ ನಟಿ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:25 AM IST
  • ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ

ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ..

ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈ ನಾಯಕಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಕೇರ್‌ ಆಫ್‌ ಅಡ್ರೆಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 2015 ರಲ್ಲಿ "ಜವಾನಿ ಫಿರ್ ನಹಿ ಆನಿ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ "ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ" (2016), "ಪಂಜಾಬ್ ನಹಿ ಜೌಂಗಿ" (2017), "ಲೋಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್" (2018) ಮತ್ತು "ಲಂಡನ್ ನಹಿ ಜೌಂಗಿ" (2022) ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿವೆ.. ಇನ್ನೇನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ನಟಿಯ ಹೆಸರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು.

2019 ರಲ್ಲಿ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ "ತಮ್ಘಾ-ಎ-ಇಮ್ತಿಯಾಜ್" ಅನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಡಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತು.. ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಟಿ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು..  

 
 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Trending News