  ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ದಾವುದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದುಈಕೆಯನ್ನ! ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರದಿಸಿದ ಈತ ಹೆದರಿದ್ದು ಈ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ..

ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ದಾವುದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದುಈಕೆಯನ್ನ! ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರದಿಸಿದ ಈತ ಹೆದರಿದ್ದು ಈ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ..

Mehwish Hayat: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನು ದಾವುದ್‌ ಇಬ್ರಹಿಂ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:42 PM IST
  • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ 24/7 ನಡೆಯುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಂತಿದೆ.
  • ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
  • ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ದಾವುದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದುಈಕೆಯನ್ನ! ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರದಿಸಿದ ಈತ ಹೆದರಿದ್ದು ಈ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ..

Mehwish Hayat: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ 24/7 ನಡೆಯುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಂತಿದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವದಂತಿಯು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದವು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಜನವರಿ 6, 1988 ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ರುಖ್ಸರ್ ಹಯಾತ್ 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೆಹ್ವಿಶ್, 2012 ರಲ್ಲಿ "ಮೇರೆ ಕತಿಲ್ ಮೇರೆ ದಿಲ್ದಾರ್" ಎಂಬ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪಾ ಎಂದವನಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಊಹಿಸದ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ

ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಜವಾನಿ ಫಿರ್ ನಹಿ ಆನಿ" (2015), "ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ" (2016), "ಪಂಜಾಬ್ ನಹಿ ಜವುಂಗಿ" (2017) ಮತ್ತು "ಲೋಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್" (2018) ನಂತಹ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "ತಮ್ಘಾ-ಎ-ಇಮ್ತಿಯಾಜ್" ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ "ತಮ್ಘಾ-ಎ-ಇಮ್ತಿಯಾಜ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು.2014 ರ "ನಾ ಮಾಲೂಮ್ ಅಫ್ರದ್" ಚಿತ್ರದ "ಬಿಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ಐಟಂ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.

ದಾವೂದ್ ತನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು "ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಮಂತಾ-ಚೈತನ್ಯ ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.."! ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಚಿವೆ

ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹಯಾತ್ ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು "ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳು" ಮತ್ತು "ಅಗ್ಗದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ" ಎಂದು ಕರೆದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, "ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಟುವಾದ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

