ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
DCM Pawan kalyan Shocking Statement: ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರೆಗೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಇದು ಈಗ ಮುಗಿದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜನ ಸೇನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು, ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ. ಆದರೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಆದರು ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಅವರು ಕೇವಲ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇ?. ಅವರು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪವನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸತತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಜನ ಸೇನಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 2024ರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.