  • ಎರಡು ಮದುವೆ, ಗರ್ಭಪಾತದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಗ.. ದುರದೃಷ್ಟ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ನಟಿ!

ಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:06 PM IST
Electric Scooters: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್!
camera icon5
Electric scooters
Electric Scooters: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon4
NR Narayana Murthy
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
camera icon6
EPFO interest rate
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
camera icon6
snake repellent plants
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
Dipika Kakar Surgery: ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ನೋವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರೀಯಲ್‌ ನಟ, ನಟಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ನಟಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ದೀಪಾ ಕಾಕರ್‌ (Dipika Kakar) ಅವರು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇ, ಜೀವನದ ಬದುಕೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೀಪಾ ಕಾಕರ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾ ಕಾಕರ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ ಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಎಂದು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೀಪಾ ಕಾಕರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ..?

ದೀಪಿಕಾ ಕಾಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಸುರಾಲ್ ಸಿಮರ್ ಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕಹಾನ್ ಹಮ್ ಕಹಾನ್ ತುಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಕಾಕರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಆಗಿದ್ದರು. ನಾಚ್ ಬಲಿಯೇ-8 ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

