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ಸೀತೆಗೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ! ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖಾಲಿಯಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆ ಲುಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 30, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:29 PM IST
ಸೀತೆಗೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ! ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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