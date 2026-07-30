/ಸೀತೆಗೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ! ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Deepika Chikhalia on Sai Pallavi : ಮುಂಬರುವ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖಾಲಿಯಾ.. "ನಾನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೀತೆಯ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಅಂದ-ಚೆಂದವನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕೇಶರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಗುಂಗುರ ಕೂದಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
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ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಅಂದು ಇದನ್ನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅದುವೇ ಸಂತೋಷ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀತೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯಾಗಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ : ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರೋಮೋ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಮಾಯಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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"ನಮ್ಮ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಶ್ವತ" : ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೀಪಿಕಾ, "ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಸೀತಾ-ರಾಮರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ. ಜನರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮರೆತರೂ ಸೀತೆ ಎಂದೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇಂದಿನ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ಬರ್ಫಿ', 'ಸಂಜು', 'ಅನಿಮಲ್' ನಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ತಾರಾಗಣ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ, ಕೈಕೆಯಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತ, ಶೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಂಡೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಜ ದಶರಥನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಜಿಹ್ವನಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದ್ರದೇವನಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಭರತನಾಗಿ ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ, ಜಟಾಯು (ಧ್ವನಿ) ಆಗಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..