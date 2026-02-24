English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಾಗಿಣಿ

Deepika das: ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಅವರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು,ಸಖರ್‌ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಸಖರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:43 PM IST


Deepika das birthday celebration: ಹೌದು ಕಿರುತೆರೆಯ  ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ 'ನಾಗಿಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 7ರ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಖತ್‌ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದರು.

ಇವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಡಾಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ -9 ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಇದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದೇ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌' ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗೆದ್ದಿದ್ದರು.ಈಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಅಂತಲೂ ಇವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ 'ದೂದ್ ಸಾಗರ್', 'ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್', 'ಪಾರು ಪಾರ್ವತಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2024ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.ಮದುವೆ ನಂತರ ಬದಲಾದ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ 30ರ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಅವರ ಪತಿ ದೀಪಕ್‌ ಗೌಡ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದು ದುಬೈನಂತಹ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

